Quand Vatican News illustre ses articles avec des œuvres du père Rupnik

Le père Rupnik, mis en cause pour des abus sexuels, a été renvoyé de la Compagnie de Jésus pour refus d’obéissance parce qu’il ne voulait pas “changer de communauté”, ni “accepter de une nouvelle mission” comme on le lui avait demandé. Pourtant, les œuvres du père Marko Rupnik ne semblent pas susciter de circonspection en haut-lieu.

Comme avec cette image utilisée pour le Sacré-Coeur par la version anglaise de Vatican News:

Pourtant, le même Vatican News, mais sur son compte Twitter, faisait état du renvoi du père Rupnik des Jésuites:

Father Marko Ivan Rupnik, the well-known artist and preacher accused of psychological and sexual abuse by several adult religious sisters, has been dismissed from the Society of Jesus of which he was a member. Read more:https://t.co/I0CQXYi58n — Vatican News (@VaticanNews) June 17, 2023

Le Pape François continue à parler à partir d’une œuvre du père Rupnik

Même le Pape François a été filmé il y a deux semaines avec une œuvre du père Rupnik, alors qu’il avait pris ses distances avec le jésuite.

In a video, posted just 13 days ago, Pope Francis called attention to an image produced by his fellow Jesuit, even though the Pope has spoken openly about his knowledge of the cases against Rupnik—some of which allege his use of his artwork to manipulate and seduce his victims. https://t.co/H8O7aDbIL3 pic.twitter.com/pIQxCF7yWL — Bree A Dail (@breeadail) June 15, 2023

Ce n’est visiblement pas la première bévue “vaticanesque”: il y a quelques mois, le père Rupnik était resté conseiller au Vatican tout en ayant été excommunié. Il fut donc excommunié, mais brièvement, au point de créer une confusion sur sa situation.

Des œuvres qui continuent à illustrer la communication officielle du Vatican

Le 4 juin dernier, une œuvre du père Rupnik était utilisée pour illustrer le Dimanche de la Trinité.