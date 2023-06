Nouveau vicaire général pour le diocèse d’Angers

Mgr Delmas évêque d’Angers vient d’annoncer la nomination de l’abbé François Richer, 68 ans, comme Vicaire Général, succédant au P. Pascal Batardière qui a assuré cette mission pendant 9 ans.

Fils du libraire fondateur de la librairie Richer à Angers, il a été ordonné prêtre à Notre Dame de Cholet le 1 er juin 1986 puis nommé à la paroisse Saint Laud et pendant 12 ans, en mission pour l’aumônerie d’enseignement public au sein du collège-lycée David d’Angers. Au service des vocations, il a été un acteur de la coordination et de la participation des nombreux jeunes du diocèse aux Journées Mondiales de la Jeunesse de 1997 à Paris avec le pape Jean-Paul II. Aumônier diocésain des scouts et guides de France de 1995 à 2003, il a été curé des paroisses de St Florent et de la Pommeraye (1999-2007) puis des Ponts-de-cé (2007-2013), de Beaupreau (2013-2021) tout en étant aumônier diocésain du mouvement Chrétiens en Monde Rural (CMR).

Dans un communiqué