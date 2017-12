L’Ecole Sainte Catherine de Sienne (Nantes) va déménager…

Equipé jusqu’ici pour recevoir des retraites et sessions, un bâtiment est à transformer. Il s’agit de créer un ensemble scolaire de 10 classes avec préau et salle pour des activités périscolaires, théâtrales, sportives et autres… pouvant accueillir des élèves de la Maternelle à la 3ème. Ces travaux importants, dont de très lourdes mises aux normes doivent être achevés pour la rentrée 2018.

Parents, professeurs, élèves, anciens et anciennes élèves s’impliquent dans le projet, aux côtés des Sœurs et de professionnels compétents et dévoués.

15 mois pour trouver le financement