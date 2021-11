Rapport CIASE : assemblée générale de la CORREF à Lourdes, en écriture inclusive

Après les évêques du 2 au 9 novembre, c’est au tour des supérieurs des congrégations de se réunir à Lourdes, du 16 au 19 novembre. Si les évêques ont gratifié le « peuple de Dieu », autrement dit leurs fidèles, d’une messe dansante sur fond de cagettes et d’un certain flottement face aux questions précises des journalistes, la CORREF (Conférence des religieux et religieuses de France) a rédigé son communiqué de presse en écriture inclusive.

Néanmoins lors de la conférence de presse de clôture de l’assemblée plénière de la CEF, il avait déjà été répondu au moment d’une question qu’en « ce qui concerne les instituts, chacun est responsable de ses auteurs, et il y aura un fonds de dotation de la CORREF pour les congrégations notoirement sans moyens et celles qui sont disparues« . C’est ce qui s’appelle spoiler (ou divulgacher).

300 supérieur.es majeur.es se réuniront à Lourdes

du 16 au 19 novembre 2021 pour leur 9ème assemblée générale.

L’assemblée de la Conférence des religieux et religieuses de France (CORREF) est l’occasion de réunir tous les adhérents, supérieurs majeurs, responsables ou délégués des congrégations, monastères, sociétés de vie apostolique présents en France. Ces rencontres se déroulent habituellement tous les deux ans. Mais pour prendre au sérieux le drame des abus et agressions sexuelles, cette assemblée sera la 4ème en deux ans.

Quelques semaines après la remise du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) et le choc salutaire provoqué, cette assemblée se réunira sous le thème « Responsables pour l’avenir », dans la continuité de celle de novembre 2020 et avril 2021 reconnaissant la responsabilité collégiale de la vie religieuse dans le scandale des abus et agressions sexuelles et s’engageant en faveur de la justice réparatrice. La Corref est, à ce titre, profondément heureuse des décisions claires prises par la Conférence des évêques de France (CEF) le 8 novembre.

Comme lors des assemblées précédentes, des personnes victimes accompagneront l’ensemble des échanges de l’assemblée.

L’assemblée recevra mercredi matin lors d’une table-ronde, Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE et le père Patrick Goujon, prêtre, jésuite, victime, auteur du livre « Prière de ne pas abuser » où il témoigne du travail de reconnaissance des agressions sexuelles dont il a été victime, enfant, de la part d’un prêtre de son diocèse. Le débat sera animé par Étienne Pépin, rédacteur en chef à RCF.

Une autre table ronde se déroulera le jeudi matin sur le thème « S’ouvrir aux autres continents » pour rejoindre les attentes et questionnements des religieux et religieuses présents sur d’autres continents et également concernés par la question des abus et atteintes sexuelles. Deux religieuses africaines, Sr Veronica Openibo (Nigéria) et Sr Mary Lembo (Togo) et le père Stéphane Joulain, prêtre de la Société des Missions Africaines, psychothérapeute, spécialisé dans la prévention et la victimologie des agressions sexuelles sur mineurs, débattront ensemble. Sr Veronica Openibo est intervenue au Vatican devant le pape en 2019 lors du sommet sur la protection des mineurs. Sr Mary Lembo a soutenu une thèse à Rome sur les abus sexuels dont sont également victimes des religieuses.

À la suite du rapport de la CIASE et de ses recommandations, spécialement les n° 27, 31, 32, 33, l’assemblée de la CORREF, comme elle s’y était engagée, votera des résolutions majeures, pour la mise en place d’actions et de démarches en faveur des personnes victimes, en particulier la mise en place d’une Commission indépendante de Reconnaissance et de Réparation, dotée des moyens nécessaires à son action, abondés par les Instituts religieux.

Cette année, le Conseil d’Administration de la CORREF sera renouvelé.

Les séances du matin sont ouvertes aux journalistes (sauf assemblée statutaire). À l’issue de l’Assemblée générale, vous êtes conviés à une conférence de presse qui se tiendra vendredi 19 novembre à 12h45, dans le Sanctuaire de Lourdes.

Programme

Mardi 16 novembre 2021

8h30 : Laudes Eucharistie à la Basilique du Rosaire

9h45 : Ouverture de l’AG par Sr Véronique Margron, présidente de la CORREF

10h15 : Intervention du frère Jean Druel, op « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra

libres »

11h45 à 18h00 : Assemblée statutaire

18h30 : Prière du soir

20h30 : Diffusion du documentaire du CFRT sur le travail de la CIASE « Une alliance pour la vérité »

réalisé par Marie Viloin, à l’Hémicycle

Mercredi 17 novembre 2021

8h30 : Laudes Eucharistie à la Basilique du Rosaire

9h45 : Assemblée statutaire – Élection du nouveau Conseil d’Administration

10h30 : Lecture de témoignages « De victimes à témoins » suivie d’une table-ronde avec Jean-Marc

Sauvé, président de la CIASE et le père Patrick Goujon, jésuite, victime, animée par Étienne Pépin,

RCF

14h45 à 18h00 : Assemblée statutaire

18h30 : Prière du soir

20h30 : Assemblée statutaire – forums thématiques sur la réception du rapport de la CIASE.

Jeudi 18 novembre 2021

8h30 : Laudes Eucharistie à la Basilique du Rosaire

9h45 : Élection du Bureau par le nouveau Conseil d’Administration

10h30 : « S’ouvrir aux autres continents », table ronde autour de Sr Véronica Openiblo, Sr Mary

Lembo et du père Stéphane Joulain, animée par Sophie Nouaille

14h45 à 18h00 : Assemblée statutaire – Vote des résolutions de l’AG

18h30 : Prière du soir

20h30 : Spectacle de Francesco Agnello « Au nom de la mère » d’après un texte de Erri de Luca, à

l’Hémicycle

Vendredi 19 novembre 2021

8h30 : Laudes Eucharistie à la Basilique du Rosaire

9h45 : Intervention du frère Jean Druel, op

11h30 : Conclusion de Mgr Pierre-Yves Michel, président de la Commission épiscopale pour la vie

consacrée, et du nouveau président de la CORREF

12h45 : conférence de presse de conclusion