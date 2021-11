Le propre grégorien et des messes sur un site anglophone

Parmi les ressources en ligne en grégorien, nous pouvons signaler le site de l’association Corpus Christi Watershed – qui a notamment participé en 2014 à la rédaction et la publication d’un missel en latin pour une célébration traditionnelle de la nouvelle messe (NOM). Cette association compile aussi des ressources en rite tridentin, notamment à partir de graduels et de rituels du début du XXe siècle.

On trouve sur cette page, assez adaptée aux chorales – chaque pièce étant attachée à part, sur une page, avec un fichier Mp3 pour pouvoir l’écouter – les diverses messes du temporal et du sanctoral ainsi que la messe des mariages en rite grégorien (pro sponso et sponsa).

Parmi les membres de l’association, situés principalement aux Etats-Unis et en Australie, on trouve le père David Friel, qui est depuis mars 2021 responsable des vocations dans l’archidiocèse de Philadelphie. Ordonné en 2011, chantre, organiste et spécialiste en liturgie, il est actuellement candidat au doctorat en théologie liturgique à l’Université Catholique d’Amérique à Washington.

Du côté des ressources francophones, citons, au jour le jour, l’assez pratique calendrier grégorien. On y trouve aussi les messes votives, par exemple de mariage.