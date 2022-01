Les Sables d’Olonne : 40.000 signatures contre le déboulonnage de Saint-Michel

Depuis une première décision du tribunal administratif de Nantes, suite à un recours de la Libre Pensée de Vendée, pour condamner la ville des Sables d’Olonne à déboulonner dans les six mois la statue de saint Michel, située place Saint-Michel, devant l’église Saint-Michel, et la décision de la Ville de faire appel, “au nom du bon sens” et “contre la cancel culture“, les initiatives de soutien à la statue affluent.

Ainsi, deux pétitions en ligne ont rassemblé plus de de 43.000 signatures, dont 41.000 sur le site Mes Opinions et 2500 sur la plateforme SOS Calvaires.

La pétition sur le site Mes Opinions a été lancée par le syndicat étudiant UNI. Voici le texte qui l’accompagne :

“L’association de la libre pensée” avait récemment saisi le tribunal administratif de Nantes, accusant la statue de Saint-Michel Archange d’enfreindre la loi de 1905 sur la laïcité. Dans un jugement du jeudi 16 décembre 2021, le tribunal a voulu que la statue soit déboulonnée sous six mois.

Une fois de plus, les laïcistes radicaux, complices de la cancel culture, se sont emparés de notre patrimoine et ont renié les racines et la culture chrétiennes de la France. Après les sculptures de Victor Schoelcher en Martinique, Charles de Gaulle à Hautmont, Jean-Baptiste Colbert à Paris et Napoléon Bonaparte Ier à Rouen, un autre monument est victime de la déconstruction, témoin direct de la décadence de notre Nation !

La statue a longtemps été exposée dans la cour de l’école privée Saint-Michel, ancrée dans le patrimoine local et la mémoire des habitants de la ville. La commune des Sables-d’Olonne, par l’intermédiaire de son maire Yannick Moreau, a réagi à cette action en réclamant que la place de la statue de l’archange Saint-Michel était sur la place Saint-Michel, devant l’église Saint-Michel et que la ville ne se laisserait pas faire !

Notre civilisation subit ! Elle se vide peu à peu de sa substance, acceptant, avec effroi, cet effondrement de nos mœurs et de notre identité ! À l’UNI, comme dans les autres associations portant haut les valeurs de notre pays qui se battent à nos côtés, nous sommes fiers de l’héritage laissé par nos ancêtres, par ceux qui ont fait la France telle qu’elle est aujourd’hui ! Nous sommes fiers de nos racines chrétiennes qui sont l’essence de notre communauté nationale ! Nous demandons la suppression de la décision du déboulonnage de la statue de Saint-Michel Archange, ainsi que sa conservation à son emplacement d’origine !

Ces attachements culturels millénaires qui ont forgé notre identité collective sont l’apanage de notre Nation ! Ils résisteront aux dérives progressistes que veulent nous imposer l’extrême gauche !

