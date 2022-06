OK boomer…

Le père Paul-Antoine Drouin, prêtre diocésain de 51 ans, ancien vicaire général du diocèse du Mans, signe une tribune dans La Croix pour dénoncer une critique systématique des plus âgés, de la génération conciliaire, cette génération qui a tué le père, détruit les traditions et qui n’a pas transmis grand chose… C’est ce même prêtre qui s’en était pris il y a quelques jours à l’abbé Grosjean sur Facebook à propos du pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté, qu’il juge ne pas être en communion ecclésiale… Interrogé dans Ouest-France le 9 juin, il dénonçait ainsi la nouvelle génération de catholiques :

Je dois aussi dire que je suis inquiet de voir la place croissante qu’occupent les minorités sur les réseaux sociaux. Comme la société n’échappe pas aux montées des populismes, l’Église n’échappe pas non plus au grand danger de la radicalisation et du repli sur soi.