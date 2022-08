Le cardinal Becciu ne pourra participer au prochain conclave

Bien qu’autorisé par le Pape François à participer au Consistoire ordinaire du 27 août dernier et à la réunion des cardinaux prévue aujourd’hui et demain, le cardinal Becciu ne pourra cependant pas prendre part au prochain conclave. C’est en effet ce qui a rappelé dans le livret distribué à Rome samedi dernier (la note de bas de page souligne qu’il est « considéré comme non électeur »), mais également dans une liste des cardinaux indiquant clairement que le cardinal Becciu ne pourra être électeur: