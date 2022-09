Monseigneur Denis Jachiet, évêque de Belfort-Montbéliard, nommé administrateur apostolique du diocèse de Saint-Dié

Le pape François a nommé ce lundi 5 septembre, Monseigneur Denis Jachiet, évêque de Belfort-Montbéliard, administrateur apostolique du diocèse de Saint-Dié, le temps nécessaire pour Monseigneur Didier Berthet, évêque de Saint-Dié, de suivre les soins que demande son état de santé.

Monseigneur Denis Jachiet continue d’exercer sa mission d’évêque du diocèse de Belfort-Montbéliard.

Message de Mgr Didier Berthet :

Voici plusieurs mois que l’épreuve de la maladie me tient à distance géographique de notre diocèse, tout en ayant la grâce d’éprouver plus que jamais une intense communion avec vous. Grâce à la fidélité de mes plus proches collaborateurs, avec l’aide aussi de la « visio » qui abolit les distances, j’ai pu continuer de diriger notre Église diocésaine, même si manquaient la présence et les rencontres qui sont au cœur de la mission de l’évêque.

Cet été a été aussi marqué par nos belles retrouvailles de quelques jours lors du pèlerinage diocésain à Lourdes. Avec plus de 400 d’entre vous, toutes générations confondues, j’ai vécu intensément la joie et la gratitude d’un pasteur qui retrouve son peuple, et cette joie était visiblement réciproque ! A cette occasion, j’ai pu éprouver combien nous restons en alliance malgré ces temps d’éloignement.

Aujourd’hui, le corps médical me prescrit pour quelques mois un protocole de soins très contraignants qui ne me permettront pas d’assumer la charge pastorale du diocèse avec suffisamment de disponibilité. Avec le Saint-Siège, nous avons réfléchi sur la manière dont le gouvernement du diocèse de Saint-Dié pouvait être assuré au mieux pendant cette période transitoire. La solution retenue est la nomination d’un évêque extérieur comme « administrateur apostolique » qui assurera l’accompagnement épiscopal de notre diocèse pendant mon indisponibilité, alors que je demeure bien sûr votre pasteur. Mgr Denis JACHIET, évêque du diocèse voisin de Belfort-Montbéliard, a accepté d’assumer cette charge ; avec vous, je veux le remercier de tout cœur pour sa généreuse et fraternelle disponibilité. Nous nous connaissons depuis longtemps, et nous avons notamment échangé et collaboré au service des vocations et de la formation des prêtres en Île de France. Vous ne tarderez pas à partager l’estime fraternelle que je lui porte.

C’est avec grande confiance que je vous invite à accueillir le service que Mgr JACHIET va rendre à notre diocèse, et à le porter avec moi dans la prière. Avec vous aussi je confie au Seigneur le nouveau traitement médical que je commence à recevoir, qui semble déjà manifester son efficacité, et qui me permettra certainement de vous retrouver dans quelques mois avec des forces renouvelées.