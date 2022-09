Deux-Sèvres : quand le diocèse de Poitiers ferme et vend ses écoles

A Terves, commune qui fait désormais partie de Bressuire dans les deux Sèvres, l’école privée, qui a fermé en juin dernier – les 24 derniers élèves iront à Bressuire – est en vente. Le diocèse de Poitiers, propriétaire de 102 écoles dans la Vienne et les Deux Sèvres, en a déjà fermé et mis en vente plusieurs.

L’école Notre-Dame de Terves, située face à l’école publique, a été créée en 1841 et confiée à l’époque aux soeurs de la Salle de Vihiers. Elle a compté jusqu’à trois classes et pris la suite d’une chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle du XVIIIe.

A la pointe du déclin, dirigé par un archevêque très progressiste voire hétérodoxe, le diocèse de Poitiers, qui englobe les Deux Sèvres, a déjà vendu des lieux de culte.

“Yannick Morisset est le président de l’Association immobilière du Poitou (qui dépend de l’Évêché) et qui est propriétaire de 102 écoles, collèges et lycées privés dans les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres. Il a été acté la fermeture de l’école Notre-Dame de Terves qui ne comptait plus que 24 élèves en maternelle et en primaire ​explique-t-il. Le directeur diocésain n’autorisant pas une seule classe par école, la décision a été prise. Environ 85 % des élèves iront à la prochaine rentrée à l’école Saint-Cyprien de Bressuire ​.

Constat de Yannick Morisset : Même si les effectifs dans le privé se maintiennent, la baisse de la démographie est là. Cela touche aussi des écoles publiques qui ont fermé dans le Nord des Deux-Sèvres. ​ Qui peut maintenant être intéressé par une telle acquisition ? Dans la Vienne, des écoles, en vente, ont été rachetées par des communes. En Deux-Sèvres, ce sont des particuliers qui sont devenus les propriétaires. ​