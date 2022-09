Metz : le clergé fait évacuer par la police les fidèles qui prient dans la cathédrale

A Metz, une vingtaine de fidèles se sont réunis dans la cathédrale, avec des étendards de sainte Jeanne d’Arc et saint Michel, et ont dit publiquement l’acte de réparation après que, le 5 septembre dernier, ladite cathédrale ait servi pour la présentation des équipes du Metz handball. L’initiative n’a pas été du goût du clergé cathédral Messin et surtout du chanoine Thiry qui a fait évacuer par la police les fidèles en prière.

Cassandre Fristot (Civitas) était sur place : “on a pu prier dans la cathédrale, même si on a été très étonné de l’attitude d’un chanoine, qui a fait donner la police pour nous évacuer en raison de nos étendards religieux, puis parce qu’on était soi disant dans les accès pour les secours. Il y avait des fidèles et des gens qui étaient là pour les journées du patrimoine qui ont vu ça et qui ont été très choqués de l’attitude de ce chanoine.

D’ailleurs quand nous sommes entrés il a exigé qu’on ne nous entende pas prier – le comble pour un prêtre ! Il semblait plus dérangé par le chapelet et l’étendard de Saint Michel – que le hand et les joueuses nues autour de l’autel.

La police nous a donc sorti physiquement et pris nos identités. En revanche nous constatons que la femme qui accompagnait partout le chanoine, et qui nous a dit “d’aller brûler en enfer“, personne n’a pris son identité. On en a profité pour faire un exorcisme et remplir d’eau bénite le bénitier vide depuis deux ans”.

Les fidèles qui ont participé à cet acte de réparation publique rappellent que “c’est normalement au clergé de faire des prières publiques de réparation” et précisent que “s’il y a d’autres offenses publiques au caractère sacré de la cathédrale ou d’autres églises nous ferons de nouveau réparation publique. La cathédrale n’est ni un gymnase, ni une salle polyvalente “.

Des fidèles de Metz souhaitent d’ailleurs lancer un chapelet hebdomadaire à la cathédrale – dont elle semble avoir grand besoin, d’autant que pour certains membres de la frange progressiste du diocèse de Metz, ce sont les catholiques qui prient qui devraient aller en enfer – l’inversion est totale, visiblement à tous les niveaux.

Nous remercions Neo Salva pour les photos.