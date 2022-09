Nouvelle manifestation pour la défense de la messe tridentine à Paris

Une nouvelle manifestation pour la défense de la messe tridentine aura lieu ce samedi 1er octobre, devant la nonciature apostolique, 14 bis avenue du président Wilson à Paris (métros Iéna ou Alma-Marceau, ligne 9). Face aux scandales que constituent les bénédictions de couples homosexuels – comme celle qui a été faite par un prêtre du diocèse de Nîmes – ou les simulacres de messes célébrés par des animatrices pastorales (en Suisse) ou sur un matelas gonflable dans l’eau (Italie), pour certains évêques, il n’y a pas d’autres urgences que d’éradiquer la messe tridentine.

Les organisateurs communiquent :

“Nous parlions la semaine dernière de l’emballement de la machine de la liturgie nouvelle. Autre exemple de scandale, révélé par Paix liturgique dans sa Lettre 886, du 26 septembre, avec des précisions qu’a ajoutées un article de Riposte catholique : une cérémonie liturgique (chorale diocésaine, croix, prêtre en aube et étole) a été célébrée par un prêtre du diocèse de Nîmes à l’occasion du mariage de deux personnes de sexe masculin ( Paix Liturgique France et Nîmes : après la bénédiction homosexuelle, quelle réaction ? – Riposte-catholique ). Certains se demandent même si les « mariés » n’étaient pas membres de la chorale de l’hospitalité diocésaine qui les a fêtés. Et pendant ce temps, le nonce apostolique et un certain nombre d’évêques estiment que l’urgence est d’éradiquer toutes affaires cessantes la liturgie tridentine des paroisses !

Nous continuons donc à lui exprimer notre colère. Nous nous retrouverons le samedi 1er octobre, 14bis avenue du Président-Wilson, de midi à 12h 30. Et comme d’habitude, nous informerons le nonce de notre présence par une lettre personnelle.

La détermination des traditionnels est entière. C’est la conclusion que l’on peut retirer du colloque sur l’avenir de la messe traditionnelle qui a réuni près de 600 personnes, samedi dernier à la Maison de la Chimie, 28 bis rue Saint-Dominique, organisé par Renaissance catholique et soutenu Una Voce, Paix liturgique/Oremus, Lex Orandi, Notre-Dame de Chrétienté ( Paix Liturgique France et Très beau succès du colloque : « Quel avenir pour la messe traditionnelle ? » – Renaissance Catholique ). voir inscriptions sur www.renaissancecatholique.fr ). Le colloque s’est terminé par une allocution sans ambiguïté de Jean de Tauriers, Président de Notre-Dame de Chrétienté : ce sont des arguments de foi qui motivent notre attachement à la messe traditionnelle. Il est clair que les participants sont prêts à mener les actions qui pourront s’imposer au vu de l’évolution de la situation.

Nous sommes en communion de prière et d’action avec le collectif Paris Tradition 14, qui organise vaillamment tous les dimanches un chapelet devant Notre-Dame du Travail, avec le chapelet devant les bureaux de l’archevêché 10 rue du Cloître Notre-Dame les mardis et jeudis à 13h, et avec le chapelet en l’église St-Georges de La Villette le mercredi à 17h“.