Stabilité des dons dans l’Eglise mais un budget en déficit

L’épiscopat a présenté l’évolution des finances. En 2021, le total des 4 ressources s’est élevé à 537 M€, en hausse de 10% par rapport à 2020 et de 2% par rapport à 2019. Ce montant est le plus élevé enregistré depuis 2017 (541 M€). Plus de 90 diocèses enregistrent un total des ressources courantes supérieur en 2021 par rapport à 2020.

Les dons des fidèles (537 M€ en 2021) financent exclusivement les charges de fonctionnement courant des paroisses et des diocèses. Ces charges courantes s’élèvent à… 676 M€ (en 2021). Parmi celles-ci figurent principalement :