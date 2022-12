Diocèse de Tarbes et Lourdes : l’abbé Jean-Claude Mercier renvoyé de l’état clérical

Le diocèse de Tarbes et Lourdes communique :

“COMMUNIQUÉ DE l’ÉVÊQUE DE TARBES ET LOURDES

Abbé Jean-Claude Mercier et abbaye de Tarasteix

Sa Sainteté le Pape François a renvoyé de l’état clérical l’abbé Jean-Claude Mercier. Le 9 décembre 2022 celui-ci a signé le décret stipulant cette décision.

Cet ultime acte de l’Eglise catholique vient

clore l’enquête canonique mentionnée dans un communiqué daté du 25 février 2021 par mon prédécesseur, Mgr Nicolas Brouwet.

La décision du Pape François est désormais communicable.

Les indications déjà formulées par les évêques successifs de Tarbes et Lourdes sont confirmées et renforcées : M. Mercier n’a pas reçu de mission de l’Eglise catholique (ni de son diocèse d’origine de Djibouti ni de celui de Tarbes et Lourdes où il réside depuis 1977) depuis au moins 45 ans et ne peut en aucun cas la représenter. Il n’en est plus membre.

L’ancienne abbaye de Tarasteix où il réside est un lieu privé sous la seule responsabilité de son propriétaire. Les fidèles catholiques ne doivent pas s’y rendre.

Fait à Tarbes le 15 décembre 2022

Pour rappel, l’automne dernier, une enquête a été ouverte pour abus sur mineurs contre le père Jean-Claude Mercier, suite à un signalement adressé au parquet par le président de la Ciase lui-même, en contact avec la victime. Depuis, l’enquête avance poussivement – il a fallu un an à la gendarmerie pour interroger un enquêteur privé local qui avait de nombreuses pièces et témoignages capables d’éclairer l’enquête.

En fin d’année dernière, le désormais ex-abbé Mercier, originaire de Chauvé en Loire-Atlantique, a rejoint une fausse église schismatique – mais a continué, début 2022, à solliciter ses donateurs, principalement originaires de Loire-Atlantique, Vendée, Anjou et de la côte provençale, pour une oeuvre qu’il continuait à présenter comme étant en communion avec l’Eglise catholique.

Suite à sa décision de rejoindre une fausse église, il a été aussi excommunié – ce qui a été confirmé à l’un de nos confrères par Mgr Micas – qui a pu recevoir de l’aide pour ranger son bureau, l’actuel évêque, Mgr Brouwet, son prédécesseur, et le vicaire général du diocèse de Tarbes Lourdes, début novembre.

