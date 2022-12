Une belle assistance pour les messes célébrées à Saint-Germain en Laye

Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles, a autorisé la célébration d’une messe de Minuit et d’une messe du jour de Noël selon le missel traditionnelle, alors qu’un groupe de fidèles assiste depuis plusieurs mois à la messe devant les portes fermées de la chapelle de l’Hôpital de Saint-Germain en Laye.

La messe de minuit était célébrée par le vicaire de la paroisse de Saint-Germain et celle du jour par Mgr Boulle, vicaire général du diocèse. Au total ce sont près de 340 fidèles qui ont assisté à la messe dans la Chapelle des Franciscaines.

Extrait du compte rendu de Paix Liturgique

Paix Liturgique : Alors quelles nouvelles ?

Germain de Paris : Deo Gratias que des bonnes nouvelles ! Une Messe de Minuit splendide, presqu’au chaud mais au moins à l’intérieur. Merci à Mgr Luc Crepy ! ainsi qu’au Père L’Hirondelle curé de la paroisse, et aussi merci à l’abbé Solez qui a fait tout son possible pour que cette nuit soit belle et une nuit de paix.

Paix Liturgique : Les fidèles y ont répondu avec leur cœur ?

Germain de Paris : Tout à fait et aussi avec leurs jambes car ils étaient au moins 237.

Paix Liturgique : Vous plaisantez, vous devez compter les enfants

Germain de Paris : Je ne plaisante pas et bien sûr j’ai bien évidemment compté tous les enfants même les tous petits, mais pas les enfants à naître car il y en avait plusieurs !

Paix Liturgique : Mais certains vont penser que vous avez fait du bourrage ou du remplissage

Germain de Paris : Si inviter des amis à aller à ma messe de Noël est assimilable à du remplissage….

Paix Liturgique : Vous comprenez ma réaction, peut-être que tous les présents n’étaient pas des fidèles de votre communauté avec une pareille assemblée …

Germain de Paris : Vous savez depuis deux ans nous avons réuni en moyenne 100 fidèles par dimanche en sachant que beaucoup tournaient en fonction des circonstances et surtout des conditions météorologiques. De ce fait notre groupe est constitué de plus de 200 personnes.

Paix Liturgique : Mais il aurait pu avoir des fideles venus vous soutenir..

Germain de Paris : Ce n’était pas interdit et j’en ai vu quelques-uns dans ce cas, mais il est aussi évident qu’une messe dans de bonnes conditions à Saint-Germain-en-Laye attire aussi des catholiques saingerminois qui ne seraient jamais venus participer à notre messe hors les murs, même si ils désirent assister la messe traditionnelle.

Paix Liturgique : Vous avez en quelque sorte fait le maximum.

Germain de Paris : Pas du tout car près de la moitié des fidèles réguliers de Saint-Germain-Hors-les-murs sont actuellement en vacances et n’étaient donc pas avec nous la nuit de Noël, du moins pas physiquement, même s’il est certain qu’ils étaient avec nous avec leur cœur dans la prière et l’amitié.