La nécessité de la prière, l’urgence de la mobilisation

Communiqué de l’Union Lex Orandi :

Un article du site Riposte Catholique du 19 février 2023 se fait écho de la rumeur d’une future constitution apostolique en préparation au Vatican pour avancer vers l’abolition de la liturgie traditionnelle. Citant la revue américaine The Remnant, Riposte Catholique explique qu’un texte préparé par le Dicastère pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements a été présenté au Pape François fin janvier, mais qu’il soulève par ailleurs une forte résistance de la Curie romaine.

Face à l’impossibilité d’obtenir plus de précisions sur cette information, nos amis d’Una Voce ont publié un appel à tous les catholiques de bonne volonté pour qu’ils offrent des prières et des pénitences pendant le Temps du Carême, à l’intention de la liberté de la messe traditionnelle. Cet appel est essentiel tant est puissante l’arme de la prière. Toute la liturgie du Carême qui va commencer illustre l’urgence de la foi, de l’espérance et de la charité dans cette période où l’Eglise du Christ est si éprouvée. Notre Seigneur, durant sa vie terrestre, prodiguait ses bienfaits à ceux qui les lui demandaient avec foi, comme cet aveugle de Jéricho mentionné dans l’Evangile du dimanche de la quinquagésime. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » nous demande encore aujourd’hui le Seigneur. Prions le maître de l’impossible afin de nous entendre dire, à nous qui demandons la préservation des trésors liturgiques de l’Eglise : « Qu’il te soit fait selon ta foi».

Face à la menace d’un durcissement de Traditionis Custodes qu’évoque l’article cité, l’Union Lex Orandi lance également un appel. A la nécessité de la prière, à laquelle Lex Orandi s’associe très intensément, s’ajoute l’urgence de la mobilisation. Il nous appartient, à nous fidèles laïcs, de porter le témoignage de notre attachement à la liturgie traditionnelle. Ce trésor n’est pas à la disposition arbitraire de ceux à qui la Providence divine a permis d’occuper des fonctions ecclésiales même les plus hautes, comme le rappelle le Catéchisme de l’Eglise Catholique : « Même l’autorité suprême dans l’Église ne peut changer la liturgie à son gré » (CEC N° 1125). Ce trésor est à la garde de l’Eglise dont nous sommes les membres. Il constitue notre bien spirituel, le moyen de notre sanctification. Or, proclame l’Eglise « le salut des âmes est la loi suprême ».

Chargé, en vertu de leur baptême, de cette responsabilité, les fidèles laïcs peuvent et doivent s’organiser pour témoigner de leur attachement à ce trésor liturgique. L’Union Lex Orandi invite toutes les communautés, les mouvements, les groupes de prière ou de formation, les parents d’élèves des écoles créées par des familles catholiques, à se constituer de manière collective, en s’identifiant à un Saint protecteur, à un lieu d’enracinement ou à un objet social commun, et à s’affilier à l’Union Lex Orandi. Cette union regroupe depuis 2021 de dizaines de mouvements de fidèles attachés à la liturgie traditionnelle. Elle est un réseau au service des structures locales, au service de l’Eglise et du bien commun. Partout où, aujourd’hui, est célébrée la liturgie traditionnelle, un groupe de fidèles doit s’organiser. L’Union Lex Orandi est à leur service.

www.lex-orandi.org

[email protected]