Le centralisme : la méthode de gouvernement du pape François

La publication d’un nouveau texte confirmant les restrictions à l’encontre de la messe traditionnelle et restreignant surtout le pouvoir des évêques, qui ne sont plus les “gardiens de la Tradition” mais les exécutants d’un pouvoir central, vient confirmer l’analyse d’Andrea Gagliarducci sur les méthodes de gouvernement du pape François :

Le pape François a plusieurs méthodes de gouvernement, mais la technique de relativisation du pouvoir, ou en tout cas de suppression du pouvoir, est la plus courante. Chaque fois que le Pape veut prendre le contrôle de certaines situations, il ne change pas la gestion ou n’initie pas de réforme. Il retire d’abord le pouvoir et la crédibilité à ceux qui occupent les fonctions à réformer éventuellement.

Ces derniers temps, cette méthode de gouvernement est devenue de plus en plus visible. L’exemple le plus clair concerne le vicariat du diocèse de Rome. La réforme du vicariat, qui centralise les pouvoirs principalement sur le Pape, a été le point culminant d’une série d’initiatives qui ont conduit le Pape à essayer de briser toutes les chaînes possibles de contrôle interne. Mais surtout, elle est venue au terme d’une réflexion qui a conduit le pape à évincer de fait son vicaire pour le diocèse de Rome, le cardinal Angelo de Donatis.

Petit à petit, le pape François a fait en sorte que de Donatis soit considéré comme un auxiliaire comme les autres. Même le “vice gérant”, qui serait le vice-vicaire, est un poste que le pape a laissé vacant, puis donné à l’évêque Palmieri, et enfin laissé à nouveau vacant en envoyant Palmieri comme évêque à Ascoli. Ce n’est qu’avec la réforme que le pape a nommé un “vice-gérant” en la personne de Baldassarre Reina, un jeune évêque extérieur au vicariat qui était arrivé comme évêque auxiliaire seulement un an auparavant.

Et, dans le plus classique des scénarios, le vice-gérant a pris en charge la gestion de l’opération. Car c’est Reina qui a convoqué les curés de Rome le 2 mars précisément pour discuter de la réforme du vicariat, et c’est Reina qui coordonnera des travaux qui s’annoncent tendus et caractérisés par un solide absentéisme. Entre-temps, le pape François a nommé le comité de surveillance des aspects financiers du vicariat, un organe déjà prévu par la réforme.

Le pape François a procédé de la sorte dans de nombreux autres cas. Dès qu’il constate une concentration de pouvoir, le pape s’efforce de retirer le pouvoir aux responsables, même en acceptant une délégitimation.

Il l’a fait notamment avec la situation en Italie, témoignant d’un préjugé important contre le contrôle italien des affaires du Vatican. Lorsque le pape François a voulu changer la présidence de la Conférence épiscopale italienne, il a commencé à rencontrer le vice-président, l’archevêque de Pérouse Gualtiero Bassetti, créé ensuite cardinal. Cette démarche a mis en grande difficulté le président des évêques italiens de l’époque, le cardinal Angelo Bagnasco. Cependant, il a résisté jusqu’à la date limite, prouvant ainsi qu’il savait tenir bon…

Entre-temps, le pape François a demandé aux évêques italiens de modifier la règle, qui prévoit que le pape choisit leur président et leur secrétaire général, pour ensuite utiliser cette faculté de décision de manière presque brutale. C’est ce qu’il a fait, par exemple, lorsqu’il a choisi Mgr Nunzio Galantino comme secrétaire des évêques, alors qu’il ne figurait sur aucune des listes qui lui avaient été présentées par les évêques.

Le Pape retire également le pouvoir en le coupant simplement, comme il l’a fait avec le cardinal Gerhard Ludwig Mueller, qui est “gelé” depuis qu’il a terminé son mandat de cinq ans en tant que préfet du dicastère de la Doctrine de la Foi ; avec l’archevêque Clemens, mis à la retraite en tant que secrétaire du Conseil pontifical pour les laïcs à l’âge de 69 ans (il était le secrétaire de Benoît XVI avant l’archevêque Georg Gaenswein) ; et avec l’archevêque Gaenswein, formellement laissé en poste en tant que préfet de la Maison pontificale mais en réalité empêché d’utiliser sa fonction.

Un autre modus operandi du pape François consiste à nommer des évêques dont il pense qu’ils devraient être ses collaborateurs ou lorsqu’il veut renforcer une position. Cela s’est bien passé avec Rolandas Mackrickas, commissaire de Santa Maria Maggiore, qui a dû opérer dans une situation financière difficile. Mais, avec l’épiscopat, le pape veut retirer du pouvoir à l’archiprêtre de Santa Maria Maggiore, renforcer un commissaire et éventuellement envisager des réformes internes.

Et la semaine dernière, on a appris que le doyen de la Rote romaine, Alejandro Arellano Cedillo, sera également ordonné évêque. Bien sûr, il n’est pas habituel que le doyen de la Rota soit un évêque, même si cela s’est produit auparavant. Il est tout de même frappant que cela n’ait pas échu au prédécesseur d’Arellano, Pio Vito Pinto, qui avait également travaillé dur pour démontrer qu’il était en phase avec la pensée du pape François, en soutenant l’application des nouvelles normes sur la nullité matrimoniale.

Encore une fois, ce n’est pas la première fois. Parmi les premiers actes de gouvernement du pape François figure l’ordination épiscopale de Victor Fernandez, alors recteur de l’Université catholique d’Argentine. Une ordination qui sonnait comme une vengeance car le pape avait voulu que Fernandez dirige l’Université catholique contre l’avis de la Congrégation pour l’éducation catholique, en particulier du secrétaire de l’époque, Jean-Louis Brugues, qui est devenu par la suite bibliothécaire de la Sainte Église romaine.

Ce n’est pas une coïncidence si Brugues n’a jamais été créé cardinal malgré sa position, alors que Tolentino Mendonça l’a été, juste après avoir été nommé successeur. Tout comme ce n’est pas une coïncidence si, dans chaque liste de cardinaux, le pape François inclut des cardinaux de plus de quatre-vingts ans qui peuvent être considérés comme des “cardinaux de remédiation.” Ce sont les cardinaux créés pour montrer le désaccord du pape avec certaines décisions prises dans le passé et donc créés pour légitimer ces opinions qui avaient plutôt été marginalisées.

En résumé, le Pape François semble avoir un langage précis du pouvoir, qui se nourrit de gestes, de chapeaux rouges et violets, d’affectations officielles quand il n’y en a pas besoin, et de pouvoir retiré de manière informelle pour ne pas faire de bruit.

En bref, ce n’est pas un pape qui agit avec désinvolture. Et peut-être devrions-nous nous résigner à perdre la patine d’un Pape qui pratique la synodalité, car le Pape François a plutôt centralisé le pouvoir et les décisions. Bien sûr, tous les Papes sont des rois, mais peu utilisent toutes les prérogatives des rois. Le Pape François le fait. Cela ne peut être nié.