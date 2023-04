Ressources et livres catholiques en russe

La section russe d’Una Voce a mis en ligne un certain nombre de livres anciens – dont le catéchisme abrégé de Tychkevitch (Harbin 1935, réédité par la suite à Rome en 1943) parus à l’étranger au XIXe et au XXe siècle et en Russie même de 1905 à la Révolution russe de 1917.

Avant 1905, la littérature religieuse en russe autre que orthodoxe était quasiment interdite (y compris celle des Vieux-Croyants, qui ont refusé des réformes majeures de l’orthodoxie au XVIIe), et les catholiques russes publiaient pour l’essentiel à l’étranger, sous des pseudonymes. Elle l’a de nouveau été sous l’URSS de 1917 (1920 pour le sud de la Russie) jusqu’à son effondrement.

Les livres mis en ligne sont en russe, en PDF.

Accès à la liste des ouvrages mis en ligne

Depuis la chute de l’URSS, il existe à nouveau une activité d’édition relativement réduite sur le sol russe – du côté traditionnel, la FSSPX a édité jusqu’en 2020 diverses traductions et plaquettes, notamment par Dmitri Poutchkine (à ne pas confondre avec le poète).

Oeuvres éditées ou traduites par Dmitri Putchkine :

Le saint Esprit

Explication de la sainte messe

Livret-prieres-2011

Fioretti-saint-François-d’assise

Psautier-Vierge

Guide-du-servant-de-messe-RU

mgr-lefevre-ils-lont-decouronne-RU

Immaculee-conception-dogme

Il y a aussi les éditions Tropa, fondées par des membres de la section russe d’Una Voce, qui a notamment édité récemment la version russe du livre de Mgr Schneider Christus Vincit et la Kyriale en russe (imprimatur diocèse de Vitebsk 2019).