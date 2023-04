Metz : le concert de Bilal Hassani dans une église finalement annulé

Après la mobilisation du collectif Lorraine Catholique, de Civitas et de catholiques messins contre le concert du chanteur LGBT+ Bilal Hassani dans l’ancienne église Saint-Pierre aux Nonnains à Metz, certes désaffectée depuis le milieu du XVIe siècle mais qui n’est ni le lieu ni l’endroit pour ce type de “performance“, le chanteur a annulé sa venue prévue ce 5 avril, en pleine semaine sainte.

Le producteur a émis un long communiqué pour justifier l’annulation : “À la vue des menaces formulées à l’encontre de Bilal Hassani et de son public dans le cadre de son concert à Metz aujourd’hui », justifie le producteur de la tournée dans un long communiqué. « C’est avec regret, tristesse et dépit que toutes les équipes – celles de la production et de l’artiste, ont décidé d’annuler ce concert. Il est impensable de laisser courir un risque, même infime, au public : notre devoir de producteur de spectacles est également celui de protéger notre public et de les préserver de toute éventuelle agression, dans un environnement qui risque d’être hostile et d’échapper à un cadre sécuritaire“.

La ligue des droits de l’Homme à Metz est aussi plongée dans le plus grand désespoir : “Prétendument pour lutter contre la profanation, en pleine Semaine sainte, d’un bâtiment désacralisé depuis 1556, Saint-Pierre-aux-Nonnains de Metz, la plateforme Riposte Catholique et le collectif Aurora ainsi que Madame Grolet du Rassemblement national appellent à manifester ce mercredi 5 avril, à l’occasion du spectacle de Bilal Hassani. Cet appel à rassemblement est un appel visant, de fait, à interdire la tenue de ce concert. Il est associé à une revendication remettant en cause la désacralisation d’un bâtiment.

C’est aussi un appel à la haine contre l’orientation sexuelle du chanteur : Il ne sera pas dit que nous aurons laissé ses ennemis cracher sur lui sans réagir. Suite à l’annonce de ces projets de rassemblement ce 5 avril, à 19 h 45, devant le lieu de spectacle et visant ouvertement à empêcher le déroulement de ce spectacle, nos associations demandent à Monsieur le Préfet de Moselle, à Monsieur le Procureur de la République, de prendre toutes les mesures que leur permet la loi pour que ce concert puisse se dérouler de façon sereine”.

Une fois de plus, et n’en déplaise aux éternels perdants qui trouvent tous les prétextes possibles pour ne jamais rien faire, seule la lutte paie.