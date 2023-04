Mgr Thierry Scherrer nommé évêque de Perpignan-Elne

Le Pape François a nommé ce jour Mgr Thierry Scherrer évêque de Perpigna-Elne (66). Il était jusqu’ici évêque de Laval et il succède à Perpignan à Mgr Turini nommé à Montpellier en juillet 2022.



Il aura laissé un souvenir doux-amer à Laval, entre chute du nombre de prêtres – tempérée par quelques ordinations et le maintien de la pratique au sud du diocèse, gestion financière aléatoire, et surtout la persécution des Petites Sœurs de Marie, Mère du Rédempteur à Saint-Aignan-sur- Roë, jugées trop classiques, mais surtout trop riches…

Il s’est aussi attaqué au printemps 2022 à l’abbé Salenave, y compris dans la presse locale, ce qui a eu pour conséquence de lui donner de la visibilité et de lui amener des fidèles. Détail important : l’abbé est installé à Saint-Aignan-sur-Roë, où les coups de crosse faits aux religieuses, souvent originaires des environs, n’ont pas été oubliés.

A Perpignan, la situation n’est pas la même, le diocèse est pauvre, et n’a pas de biens qui puissent être vendus rapidement – de surcroît dans un territoire où friches et ruines surabondent, y compris au coeur de Perpignan. Du coup, c’est aussi l’un des rares diocèses à avoir versé son écot au fonds Selam – 100.000 euros lui étaient demandés – en y affectant des revenus locatifs du diocèse, ce qui a permis de couvrir moins de la moitié de la somme demandée.

Mgr Thierry Scherrer

Évêque de Perpignan – Elne

Né le 22 janvier 1959 à Versailles (Yvelines).

Ordination sacerdotale 26 juin 1988 pour l’archidiocèse d’Aix.

Ordination épiscopale le 6 juillet 2008 pour le diocèse de Laval.

Etudes

Études universitaires à Montpellier et Marseille ;

Séminaire de Paray–le–Monial ;

Séminaire Saint–Luc, à Aix–en–Provence ;

Institut d’études théologiques (I.E.T) de Bruxelles ;

Université grégorienne de Rome.

Diplômes

Licencié et docteur en théologie.

Ministères

1989–1991 Chapelain à l’église Saint–Louis–des–Français à Rome, en mission d’études ;

1991–1996 Vicaire à la cathédrale Saint–Sauveur d’Aix–en–Provence et aumônier des étudiants,

chargé de la coordination des aumôneries d’étudiants d’Aix–en–Provence ;

1996–2004 Membre de l’équipe des formateurs du séminaire Saint–Luc ; supérieur de la

communauté Saint–Jean–Baptiste (année propédeutique du séminaire diocésain) et

délégué épiscopal au Service diocésain des vocations ;

1999–2004 Prêtre accompagnateur du service diocésain de pastorale de la santé ;

2000–2004 Prêtre auxiliaire au service des paroisses de Bouc–Bel—Air et Cabriès–Calais ;

2004–2007 Curé de la paroisse de Puyricard et doyen d’Aix – Sainte–Victoire ;

2006–2007 Administrateur paroissial des paroisses de Peyrolles, Jouques, Meyrargues, Le–Puy–

Sainte–Réparade, Saint–Canadet et Saint–Paul–lès–Durance, de l’unité pastorale Aix–

Val de Durance ;

2007–2008 Curé de la paroisse de la cathédrale Saint–Sauveur d’Aix–en–Provence et doyen d’Aix–

Sainte Victoire ;

Depuis 2008 Évêque de Laval.