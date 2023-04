Guénouvry (44) : des noces et un banquet 1900 pour rénover une chapelle

La municipalité de Guéméné-Penfao, au nord de la Loire-Atlantique et le comité des fêtes organisent le 23 avril prochain des noces et un banquet 1900 pour rénover la chapelle Saint-Georges de Guénouvry.

L’Eclaireur annonce le programme : “le Comité des fêtes et la municipalité de Guémené-Penfao (Loire-Atlantique) organisent des noces et un banquet dimanche 23 avril 2023 à la chapelle Saint-Georges en Guénouvry. Le rendez-vous est donné à partir de midi sur place, avec l’arrivée en musique du cortège des mariés en calèche, suivie du banquet.

Au menu : apéritif, soupe paysanne, pot-au-feu cuit sur place au feu de bois, riz au lait et café. L’après-midi sera ponctuée par des intermèdes théâtraux, dans lesquels l’histoire du lieu racontée à travers différentes saynètes (le curé, le maire, les habitants…). Également au programme : une animation au son de l’accordéon de BALajo, et la vente de pain cuit au four à bois (farine du moulin de Roudun). Pour ce qui est de la restauration, un stand galettes saucisse et un bar seront également de la partie”.

Réservations banquet : 06 12 42 77 96. 18 € hors boissons, 12 € pour les enfants.