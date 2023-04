Tilly-sur-Seulles : Mgr Habert ne dit rien de nouveau

Certains lecteurs ont contacté Riposte Catholique pour affirmer que la condamnation des apparitions de Tilly sur Seulles par Mgr Habert seraient un fait nouveau, ainsi que celle de la personne qui anime le lieu – et qui y célèbre des “messes“. En réalité, Mgr Habert ne dit pas autre chose que ses prédécesseurs, comme le rappelle la chancelière – c’est une laïque – du diocèse de Bayeux Lisieux en répondant à l’interrogation de fidèles locaux en mars 2021 :

« Chapelle Notre Dame à Tilly sur Seulles » Ces quelques mots entrés sur internet dans un moteur de recherche permettent de trouver différentes adresses : une association, un site soutenant la diffusion du message ou encore une page facebook.

De quoi s’agit-il ?

La Vierge Marie serait apparue en ce lieu, de mars 1896 à octobre 1913, d’où le nom du site : Notre Dame du Rosaire.

Or quoiqu’on dise, quoiqu’on publie ou quoiqu’on organise localement, ces apparitions ne sont pas reconnues par l’Église catholique.

À ce sujet, le 15 mars 1906, Mgr Amette fait paraitre un communiqué dans La semaine religieuse de Bayeux (n°12) dont les termes ont été dictés par Rome.

D’autres mises en garde seront faites ultérieurement. Certes, une messe y a bien été célébrée par le curé de Tilly en 1972, mais cette fois avec l’autorisation de l’évêque.

Plus près de nous, en 1973, Mgr Pican a jugé bon de publier ceci : « Un certain frère Jean-Pierre anime depuis quelques mois la chapelle Notre-Dame du Rosaire à Tilly-sur-Seulles. Ce lieu est propriété d’une association privée, non reconnue par l’Église Catholique. Ce frère a été membre d’une communauté qui ne reconnaît pas l’autorité du Pape, ni celle de l’Évêque. Il intervient à titre strictement personnel. Pour éviter tout malentendu, je demande à tous les membres de l’Église catholique de ne pas s’adresser à ce frère qui n’est pas en communion avec l’Église. » [Cette mise en garde est rappelée dans le bulletin diocésain de février 2003]

En conclusion

L’animation de ce lieu est aujourd’hui encore assurée par ce ‘frère’. Comme l’indique ce communiqué, il n’est pas prêtre de l’Église catholique et n’en célèbre donc pas les sacrements.

Je me dois le rappeler ici alors que l’on trouve sur internet les horaires des messes, des offices et un appel à offrir des messes : ni le lieu, ni le ‘frère’ ne sont reconnus par l’Église catholique.

Marie-Noëlle Bouchaert

Chancelier

Bayeux