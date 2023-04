Un prêtre du diocèse de Tarbes a-t-il fait tomber une hostie consacrée ce dimanche ?

Nos lecteurs nous rapportent un grave incident lors de la communion ce dimanche matin à Bazet – où la messe de Bordères-sur l’Echez, du diocèse de Tarbes-Lourdes, est transférée depuis la fermeture de cette église au public pour péril en mars dernier. Le célébrant, le Père Dorothée, aurait fait volontairement tomber l’hostie consacrée devant un fidèle, à la fin de la communion. Ce qui n’a pas manqué de choquer une partie de l’assistance.

Nous avons reçu deux témoignages de fidèles en vidéo – ils nous ont aussi accordé la possibilité de les mettre en ligne, ce dont nous les remercions.

Des fidèles “traumatisés, choqués“.

Premièrement, le témoignage d’un fidèle, présent au premier rang avec sa femme. Jean Baptiste : “j’étais avec ma femme à la messe de Bazet, avec le père Dorothée. L’animateur était Carlito Beixiga, ça s’est bien passé. Mais à la fin de la messe à la communion nous avons été traumatisés, choqués de ce qui s’est passé.

Carlito s’est avancé pour prendre la communion, il avait la guitare dans les mains, il ne pouvait pas la prendre dans ses mains, [il ouvre la bouche], alors le père a lâché comme ça [il fait le geste de prendre l’hostie entre deux doigts et la lâcher] l’hostie par terre, elle est tombée par terre, l’hostie, et après le guitariste l’a ramassée. Avec ma femme, j’étais témoin et on a été traumatisés, choqués que le père n’ait aucune compassion pour Jésus et pour ce Monsieur “.

Il ajoute que le père Dorothée “dans une messe précédente” où il avait demandé de communier dans la bouche, “a refusé de me donner la communion et a joué comme ça avec l’hostie [fait le geste de la déplacer de droite à gauche devant soi] devant tout le monde, je l’ai supplié, et ensuite il me l’a donnée dans la bouche, et à ma femme aussi”.

Nous avons aussi reçu le témoignage du fidèle qui a du ramasser par terre l’hostie consacrée.

“Je m’appelle Carlito Beixiga. Je suis animateur liturgique, j’anime la messe avec ma guitare, je chante et je fais chanter durant les célébrations. Je suis de la paroisse d’Oursbellile et Bordères-sur l’Echez.

Ce dimanche le 23 avril 2023 je vais à la messe à Bazet car l’église de Bordères est accidentée, on ne peut plus s’y rendre. Ce matin à 10h30 j’anime la messe comme d’habitude à la guitare, et au moment de la communion il y a un incident que je voudrais quand même signaler, qui m’a choqué, qui en a choqué plusieurs.

Au moment de la communion, le père Dorothée donne la communion à tout le monde, je chante. Et à la fin, je cesse de chanter, le père Dorothée s’approche de moi, je m’approche de lui, je me soulève et je soulève aussi la guitare dans mes mains.

Ne pouvant donc pas communier à la main, je m’approche et j’ouvre ma bouche. Je vois que le père Dorothée hésite à me mettre l’hostie dans la bouche, il s’approche, il recule. Je lui dis, “il y a un problème ? J’ai la guitare à la main, tu vois bien que je ne peux pas communier ?”

Je pensais qu’il allait me mettre l’hostie dans la bouche, je m’approche et devant moi, et devant tout le monde, il met l’hostie [il fait le geste de la tenir entre ses doigts] à 10 centimètres de ma bouche et il la lâche.

Elle tombe donc par terre.

Ça m’a agacé, j’allais pour la ramasser, lui il la ramasse, et moi je lui prends l’hostie des mains et je communie, je m’en vais à ma place en me disant qu’est ce que c’est que cette comédie. Ce qui s’est passé, c’est un incident que j’aimerais quand même signaler, ça s’est fait au vu de tous“.

Des fidèles choqués qui aimeraient bien que Mgr Micas, l’évêque de Tarbes Lourdes, rappelle à tous ses prêtres qu’ils savent bien ce qu’est une hostie consacrée, le principe de la transsubstantiation, les conditions pour recevoir la sainte Eucharistie – il n’est pas licite notamment de refuser la communion à un fidèle qui la souhaite à genoux ou dans la bouche, rappelle la congrégation pour le culte divin – et qu’ils ont connaissance du protocole à respecter lorsqu’une hostie consacrée tombe par terre.

N’en déplaise au célébrant de Bordères-sur l’Echez, profaner le corps du Christ en maltraitant et l’hostie, et les fidèles, est un fait d’une rare gravité.