Aude : Mgr Valentin bénit aussi les cloches et le fut du vigneron de Limoux

Après la bénédiction d’un hypermarché près de Carcassonne alors qu’il était encore coadjuteur du diocèse de Carcassonne et Narbonne, mi-mars, Mgr Valentin, devenu depuis évêque, a poursuivi ses bénédictions de façon plus classique en bénissant le fut du vigneron de la 34e édition du festival Toques et clochers à Limoux le 15 avril dernier, et le même jour, le carillon restauré de l’église de Fanjeaux.

Le diocèse communique :

“Le samedi 15 avril 2023, c’était le lancement, et le retour, des festivités de Toques & Clochers, à Limoux cette année. Monseigneur Bruno VALENTIN, comme le veut la tradition en tant qu’évêque, a béni le fut du vigneron emblématique de cette 34ème édition. Il s’agissait, pour 2023, de Mme Anne-Marie PORTA. Une cérémonie festive où l’assemblée présente a été portée par la Lyre de Limoux et les chants de l’équipe d’animation liturgique du clocher de Limoux.

La seconde bénédiction du jour, quant à elle, a été le fruit d’un échange lors de la visite pastorale de Monseigneur VALENTIN, en paroisse Saint-Dominique-en-Lauragais. Durant cette visite, notre évêque, coadjuteur à ce moment-là, avait rencontré la municipalité du village de Fanjeaux où l’idée de bénir les nouvelles cloches de l’église Notre-Dame de l’Assomption était sur les lèvres de chacun. C’est chose faite maintenant depuis ce samedi 15 avril 2023, pour la grande joie du village, des congrégations dominicaines, la paroisse mais aussi Claudette, carillonneuse en cheffe de l’église. Une grande émotion pour cette amoureuse de ces cloches, donnant à cette occasion, un concert exclusif du carillon pour les personnes présente s”.

Trois fois par an, ce carillon de dix cloches qui existe depuis 1820, égrène d’ailleurs, le 8 mai, le 14 juillet et le 11 novembre, les notes de la Marseillaise. Couleur Lauragais indique d’autres particularités : “ces cloches ont toutes été conçues en 1820 par deux anciennes fonderies toulousaines, Victor Decharme et Vinel Frères. L’une d’entre elles a cependant été refondue en 1900. Chaque cloche est accordée grâce à un mélange spécifique de bronze et d’argent qui lui donne sa sonorité particulière. Certaines peuvent même produire deux sons grâce à deux battants d’ un alliage différent. Leur diamètre intérieur varie de 42 à 95 centimètres“.

Photos de la cérémonie de bénédiction du fut du vigneron

Photos de la cérémonie de bénédiction du carillon de Fanjeaux