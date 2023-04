Ile-de-France : un quart de séminaristes en moins en deux ans

L’on apprend du diocèse d’Evry que les diocèses d’Ile-de-France comptent actuellement 150 séminaristes. De quoi pavoiser ? Pas vraiment.

En 2020 l’oeuvre des Vocations en comptait 200, soit 25% de diminution en deux ans à peine, remarque un liseur. Et un peu moins qu’en 2010, où Paix Liturgique publiait le recensement des séminaristes par diocèse – il y en avait alors 70 à Paris, 34 à Versailles, 14 à Evry, 12 à Nanterre, 10 à Créteil, autant à Pontoise, 3 à Meaux et 2 à Saint-Denis, soit 155 en tout.

Entre 2020 et 2022, les causes ou les prétextes ne manquent pas : révélation d’abus un peu partout – ce qui est connu n’est que la pointe émergée de l’iceberg, Covid, poursuite de la destruction volontaire du sacerdoce et des clercs au nom de la “lutte contre le cléricalisme” ou d’autres bonnes intentions dont, comme on sait, le chemin de l’Enfer est pavé, curés qui se donnent en spectacle sur TikTok sous prétexte d’évangéliser les jeunes, et à Paris en particulier, débarquement du délégué épiscopal aux vocations, le regretté abbé Cyril Gordien.

Depuis, les entrées des séminaristes semblent s’être taries, ce qui était peut-être l’objectif, après tout, de Mgr Marsset et de Mgr Pontier – il est plus facile de construire une église sans prêtres s’il n’y a plus de vocations. Mais il est plus probable qu’ils arrivent à une Eglise sans fidèles ni prêtres.