Des limites du pouvoir des évêques de Tarbes et Lourdes

Après la mise en garde de Mgr Brouwet au sujet de la fausse abbaye de Tarasteix, puis le renvoi de l’état clérical – et l’excommunication de Jean-Claude Mercier, force est de constater que l’application de ces mises en garde connaît quelques faiblesses.

L’on nous informe ainsi qu’une quarantaine de pèlerins du diocèse espagnol de Huesca doivent se rendre à Tarasteix ce 6 mai. Ledit diocèse a été mis au courant de la situation canonique du lieu – non reconnu par l’église catholique – et du religieux par un collectif local contre les abus. Il y a aussi un article d’Infovaticana en espagnol très clair à ce sujet – et qui précise au passage que l’ex-religieux lui même a abandonné l’Eglise catholique – comme il l’a affirmé aussi dans la presse locale des Hautes-Pyrénées.

Par ailleurs, selon nos informations, l’abbé Pala, cité dans la mise en garde de Mgr Brouwet, aussi connu sous le nom de Père José Dominguez, célèbre toujours de temps à autre au sein d’un groupe liturgique qui se dit catholique, à Lourdes. Ce qui suscite des questions et de la confusion chez les fidèles locaux, car s’il a été curé de paroisse en Uruguay, et dit à ses proches avoir fait son séminaire à Ecône, la FSSPX affirme ne l’avoir jamais ordonné.

Pour rappel (Infovaticana en espagnol)

“Jean-Marc Micas, obispo de Tarbes y Lourdes, ha confirmado a través de un comunicado que «Su Santidad el Papa Francisco destituyó al Padre Jean-Claude Mercier del estado clerical». Fue el 9 de diciembre de 2022, cuando se firmó el decreto que estipula esta decisión.

Así mismo, el obispo Jean-Marc Micas, precisa que este hombre «no ha recibido una misión de la Iglesia católica (ni de su diócesis de origen de Djibouti, ni de la de Tarbes y Lourdes donde reside desde 1977) desde hace al menos 45 años»

Por todo ello, el obispo de Tarbes ha pedido a la comunidad católica que no acudan a la antigua abadía de Tarasteix donde reside ya que es un lugar privado bajo la responsabilidad exclusiva de su dueño“.