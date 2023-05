Le cardinal Roche à Paris

Le cardinal Roche vient à Paris la semaine prochaine pour « les journées pastorales liturgiques et sacramentelles des commissions de musique liturgique et d’art sacré […] associée à une démarche nationale sur l’écologie intégrale ».

Ce prélat anglais est le Préfet du Dicastère pour le culte divin et la discipline des sacrements, autrement dit l’expert romain de la liturgie. Il a donc en charge la « réglementation et la promotion de la liturgie sacrée, et tout d’abord des sacrements ». (Pastor Bonus §62). Voilà qui doit intéresser les catholiques traditionalistes, attachés entre bien d’autres choses, à l’héritage liturgique de nos aïeux.

Or, sa visite est l’occasion de nous rappeler son rôle de premier plan dans les dernières restrictions apportées par Rome autour de la messe tridentine.

Le motu proprio Traditionis custodes, visant à restreindre le plus possible la célébration de la messe St Pie V, a été suivi de dubiaen raison des nombreuses alarmes des communautés traditionnelles. La réponse à ces dubia a été en grande partie donnée par le cardinal, et a confirmé en tout point la sévérité du motu proprio. Pour résumer, l’utilisation d’églises paroissiales, et la création de paroisse personnelle, utilisant le missel de 1962, ne pourra se faire que sur autorisation spéciale du Saint Siège.

L’hostilité de ce cardonal envers quant à la tradition est certes regrettable, mais elle n’est nullement étonnante, lorsque l’on sait qu’il déclare dans une interview[1] « la théologie de l’Église a changé. Alors qu’avant, le prêtre représentait, à distance, tout le peuple — ils étaient en quelque sorte canalisés par cette personne qui seule célébrait la messe. Ce n’est pas seulement le prêtre qui célèbre la liturgie, mais aussi les baptisés. avec lui. Et c’est une énorme déclaration à faire. »

La théologie de l’Eglise aurait donc changé. Et cela s’appliquerait notamment dans l’utilisation du missel (qui du reste n’existe plus dans la messe Paul VI). Le cardinal ignore peut-être la déclaration de son très éminent prédécesseur à Rome, le Pape Saint Pie V: « Que jamais et en aucun temps qui que ce soit ne pourra les contraindre et les forcer à laisser ce Missel ou à abroger la présente instruction ou la modifier, mais qu’elle demeurera toujours en vigueur et valide, dans toute sa force. »

Il est donc étonnant que le cardinal emploie autant d’énergie pour aller à l’encontre de l’enseignement de nos saint Papes. Prions donc pour lui et pour la paix au sein de l’Eglise.

[1] https://insidethevatican.com/news/newsflash/letter-76-2023-thur-mar-23-roche/