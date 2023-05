Quelles relations entretiennent Mgr de Kerimel et Mgr de Metz-Noblat ?

Suite à l’article sur les journées liturgiques organisées par Mgr de Kerimel les 10 et 11 mai prochains au siège de la Conférence des évêques de France (CEF) à Paris, un lecteur nous fait part de sa perplexité compte tenu de l’élection de Mgr de Metz-Noblat au poste de président du Conseil pour la liturgie et la pastorale sacramentelle lors de l’assemblée plénière de la CEF en mars dernier, en remplacement de Mgr de Kerimel qui a occupé ce poste pendant deux mandats successifs (nommé en 2017 et reconduit en 2020). Certes, Mgr de Metz-Noblat ne prendra ses fonctions qu’à partir du 1er juillet 2023, mais son absence du programme pose question. Il est possible que ses convictions en matière de liturgie ne soient pas sur la même ligne que celles du chasseur de soutanes…

De Mgr de Metz-Noblat dépendent les organismes liturgiques comme le SNPLS (actuellement dirigé par Bernadette Mélois) mais surtout la CEFTL et l’AELF, tous deux présidés par Mgr de Kerimel.

Faut-il voir dans l’absence du second le signe d’une rupture possible entre la politique menée par Mgr de Kerimel (dont cet événement offre une parfaite synthèse) et l’approche de son successeur ?