La banalisation de l’homosexualité au sein de l’Eglise

Compte-rendu d’une réunion au sein du diocèse de Nantes, dirigé par Mgr Percerou :

Une cinquantaine de personnes étaient présentes aux différents rendez-vous ces quatre jeudis de la différence organisés par le groupe S’Accueillir (Homosexualité et Vie chrétienne) qui ont eu lieu en mars 2023 à Thouaré. (Pour rappel : ces jeudis ont eu lieu en 2022 à Machecoul, en 2019 à St Nazaire et en 2017 à Nantes) La présentation du film, les témoignages, l’intervention d’un psychiatre, la présentation de ce que dit l’Église et les orientations pastorales et les échanges en petit groupe ont permis à chacune et chacun de cheminer vers plus de compréhension pour un accueil inconditionnel de la différence. Une vente de livres en partenariat avec Siloé a eu lieu durant le 2eme jeudi ainsi qu’une mise à disposition d’une sélection de documents. Dans les échanges lors du 4eme jeudi il s’est dit l’importance de rendre visible les initiatives et les accueils, d’en parler autour de soi en préparant sa parole et en allant à la source de l’ information en lien avec ce que dit l’ Église et d’ essayer au quotidien de combattre l’ homophobie. C’est pourquoi, suite à ces rencontres, les membres de l’équipe proposeront l’an prochain une permanence mensuelle à partir du mois d’octobre. Les informations seront données en septembre. En attendant, n’hésitez pas à donner nos coordonnées aux personnes concernées pour elles-mêmes ou pour leurs proches. Nous pourrons les contacter.

Ce genre d’initiative n’est pas isolée. Le groupe Reconnaissance milite pour la banalisation de l’homosexualité, tandis que certains évêques demandent une réécriture du catéchisme sur ce sujet. Reconnaissance recevra James Alison le samedi 3 juin à Paris 6° pour une journée d’étude des textes de la Bible souvent cités à propos de l’homosexualité. Présenté comme prêtre catholique anglais et théologien, James Alison a été auparavant renvoyé de l’ordre dominicain et réduit à l’état laïc. Il conteste cette situation et déclare être missionné par le pape lui-même… Il se revendique lui-même comme gay et conteste l’instruction du Vatican sur l’admission des personnes homosexuelles dans les séminaires.