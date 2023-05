Abus sexuels : audit des Missions étrangères de Paris

Les Missions étrangères de Paris (MEP), fortes de 150 prêtres dans 14 pays (Thaïlande, Vietnam, Chine, Cambodge, Inde, Laos, Japon, Corée du Sud, Malaisie, Singapour, Birmanie et Madagascar notamment), ont demandé à un cabinet externe, GCPS Consulting, de recenser “les cas de violences sexuelles pouvant avoir eu lieu” entre 1950 et 2023 en leur sein. Le cabinet devra ensuite “analyser les réponses apportées à ces cas” et “faire un audit des pratiques passées et actuelles en matière de prévention et proposer un ensemble de recommandations”.

Sur une chaîne Youtube, un laïc souffrant d’autisme, multiplie les accusations à l’encontre d’un prêtre des MEP, qui l’aurait abusé, et plus largement un réseau gay parmi les MEP. Ce réseau se recruterait dès le séminaire des Carmes, à l’Institut catholique de Paris et serait composé également de quelques prêtres diocésains et religieux.