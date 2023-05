Carnac : le diocèse de Vannes sait il qu’une église n’est pas une salle polyvalente ?

Un lecteur de Carnac (Karnag) nous envoie des vues de l’église Saint Cornely au moment des essais de son et de la préparation du concert de ce soir… où le titre Sacer profanare ne devrait finalement pas être joué, mais on se demande tout de même comment le diocèse de Vannes peut laisser jouer un album du titre de “Codex Sacrificium” dans une église.

D’après les photos qui nous ont été communiquées le diocèse de Vannes n’a certainement pas eu connaissance des textes officiels romains et de la CEF qui réglementent les concerts dans les églises affectées au culte.

Les voici.

Entre autres, l’on constate du matériel lourd, et des sonos jusque dans le chœur – matérialisé par une grille, c’est difficile de l’ignorer – à quelques mètres de l’autel.

Pour rappel :

On n’occupera jamais le chœur de l’église et on respectera en toute circonstance l’autel, l’ambon et le siège du célébrant.

Le Saint Sacrement aussi sera respecté voire transféré en un autre lieu.

Ce qui n’est visiblement pas le cas.

Par ailleurs, une église ne doit être utilisée que pour des activités cultuelles. Sous peine de perdre son affectation – c’est la lettre même de la loi de 1905.

C’est pourquoi le concert ne peut être que de musique religieuse – ce n’est pas le cas à Carnac – et ne peut, comme l’expose l’archevêché de Paris, occuper l’église avec du matériel lourd.

“La mise en place d’équipements lourds (estrades, praticables, colonnes de sonorisation, dispositifs d’éclairage) demandant des jours d’installation, suffit à transformer une église en salle de spectacle : même pour l’exécution d’œuvres »religieuses« à des fins même très louables, ce détournement doit être, normalement, refusé.

Car l’assimilation de l’édifice religieux à un simple équipement culturel est d’autant plus tentant que, pour beaucoup, le phénomène chrétien est en voie de liquidation”.

A Alençon, le curé Loïc Gicquel des Touches et l’évêque Mgr Bruno Feillet installent des migrants dans la basilique. Pourtant le curé préfère que les migrants prennent froid à dormir sur les dalles de pierre de la basilique, alors que son presbytère, à proximité, est à moitié vide.

A Carnac, le curé Dominique le Quernec – avec l’assentiment du vicaire général du diocèse de Vannes, Philippe Le Bigot, que nous avons contacté – laisse s’organiser dans l’église, et jusque dans l’espace sacré, un concert qui n’y a pas lieu d’être.

Dans les deux cas, ont ils conscience qu’une église est un lieu sacré ?

Pas un dortoir, pas une salle polyvalente.

Un lieu sacré qui contient la Présence Réelle.

Y croient ils encore ?

Hélas, leurs faits et gestes – qui maltraitent nos églises et nos lieux sacrés, bâtis et entretenus depuis des siècles par des générations de fidèles, qui, eux, avaient conscience au plus profond de leur âme qu’une église, c’est un espace sacré.