Luçon (85) : Damien Jaillet ordonné prêtre le 18 juin

Il y aura une ordination sacerdotale dans le diocèse de Luçon – en plus du montfortain qui a déjà été ordonné prêtre en avril dernier. Damien Jaillet sera ordonné prêtre le 18 juin prochain, annonce le diocèse. Il a été formé à Vénasque, près d’Avignon.

Voici sa présentation lors de son ordination diaconale : “né à la Roche sur Yon, troisième d’une fratrie de six enfants, Damien a grandi dans une famille catholique, avant d’entamer des études de mathématiques à l’ICES. « L’épreuve d’une longue maladie, vécue pendant de nombreuses années pendant son enfance et jusqu’à l’âge adulte, l’a profondément marqué, lui faisant aussi découvrir combien la grâce soutient la nature. Homme de prière et de communion, attaché à la Parole de Dieu, Damien se révèle aussi bon musicien, et met ce talent au service de la liturgie », souligne, dans sa présentation de l’ordinand, le recteur du séminaire Notre-Dame de Vie à Venasque, où il a suivi sa formation”.

Il a été nommé en insertion paroissiale à Challans, le temps de finir sa formation au séminaire interdiocésain de Nantes.