Vente de la chapelle de Chaligny (54) : lettre ouverte à l’évêque

Suite à notre article sur la volonté du diocèse de Nancy de vendre la chapelle Notre-Dame du Fer de Chaligny, construite par les ouvriers de l’acier, contre la volonté des villageois qui se sentent dépossédés de leur patrimoine commun, une lettre ouverte, écrite en février 2023 à l’évêque de Nancy d’alors, Mgr Papin – il est depuis parti, remplacé par Mgr Pierre-Yves Michel, précédemment en poste à Valence, nous a été adressée, avec des photos de la chapelle.

Nous la publions.

Monseigneur Jean Louis Papin

Evêché de Nancy Toul

6 rue Girardet BP 40260

54005 NANCY

Monseigneur,

Je suis Marie Louise Pierron.

En 1958, j’ai eu l’immense privilège de pouvoir exprimer mon bonheur de croire en Dieu et en ses représentants, lorsque j’ai décoré la Chapelle de Chaligny où je résidais avec mes parents. l’Abbé Sartorio s’inquiétait alors de n’avoir pas les moyens, même pas pour acheter un Christ.

J’étais alors âgée de 18 ans. J’ai voulu illustrer le travail et la vie des ouvriers métallurgistes et mineurs en exposant que le chemin était lumineux lorsque l’humain se rapprochait du Christ.

Cette Chapelle fut entièrement construite par l’Abbé Sartorio, maintenant hélas décédé, et les habitants des cités, donc les ouvriers. L’usine fit cadeau de l’autel et des « bas côtés » en panneaux de minerai de fer assemblés par ses ouvriers .

Comme j’avais toujours promis que je sculpterais une Vierge qui manquait dans la niche, au dessus de la porte d’entrée, j’ai enfin réalisée celle-ci en 2010. Elle est en fil de fer que l’usine fabrique toujours. J’ai utilisé pour cette œuvre 30 bobines de fer de 50 mètres.

Les statues du Christ, de la Vierge et de ST Jean au dessus de l’autel sont en cerisier de notre jardin. Le chemin de croix a été peint à l’huile sur toiles. Les fresques au dessus de l’autel et des bas cotés, représentent l’usine, les cités ouvrières, un atelier de tréfilerie et la mine. Elles ont été peintes en acrylique ordinaire, sans préparation des murs ! Rien n’a bougé, ni terni, ni moisi, ni écaillé depuis 65 ans !

Ne voyez vous pas là un miracle ?

Je crois qu’une loi de l’Eglise dit : « qu’une Chapelle n’appartient ni à l’Evêché, ni à la Commune, mais aux habitants »

Qu’en dites vous ?

D’autres parts, le prêtre actuel officie ses messes uniquement dans la Chapelle facile à chauffer. Elle est donc toujours en activité.

L’usine a échangé ce terrain contre une clause, une promesse ?

Voudriez vous vendre ce que vous n’avez ni construit, ni financé, ni entretenu ?

Priver les cités de leur maison pour une poignée d’euros ?

J’espère que ma lettre vous touchera au plus profond de vous-même,et que vous laisserez les Chalinéens entretenir leur « Maison de Dieu » comme ils l’ont toujours fait bénévolement.

D’après la loi française, vous pourriez n’avoir plus qu’un terrain à vendre, et la Chapelle serait transportée ailleurs.

Je vous prie de recevoir Monseigneur, l’expression de mes sentiments les plus respectueux.