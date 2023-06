Vannes : un prêtre ordonné le 18 juin

Le diocèse de Vannes en Bretagne annonce l’ordination d’un prêtre et de deux diacres permanents ce 18 juin à Sainte Anne d’Auray.

Le futur prêtre s’appelle Simon Liot de Nortbécourt. Il avait 31 ans lors de son ordination diaconale l’an dernier, est né à Brest dans une famille de marins, est ingénieur et est l’auteur d’un ouvrage sur la flotte combinée japonaise pendant la seconde guerre mondiale.

Il témoigne sur le site du diocèse :

“L’année diaconale fut très riche. Elle m’a fait partager plus intensément les joies et les peines des communautés chrétiennes qui m’ont accueilli pour exercer le ministère : à Sainte-Anne-d’Auray pendant la période de Noël puis à Pâques, ainsi qu’à Collombey-Muraz (Valais, Suisse) un week-end sur deux pendant l’année scolaire. Quelle grâce de proclamer l’Évangile, d’exposer le mystère de la foi dans l’homélie, de célébrer un baptême, de présider une sépulture, de donner la bénédiction de Jésus présent dans le Saint-Sacrement de l’autel, de porter la communion à un couple âgé…

Bien sûr, cette année fut principalement consacrée aux études à Fribourg, notamment en théologie biblique. Sous la supervision du frère dominicain Philippe Lefebvre, j’ai pu approfondir le thème de la relation entre Dieu et l’embryon d’après le psaume 138 (139). Les divers engagements académiques m’ont également stimulé pour contempler plus profondément le mystère de Dieu-Trinité dans l’étude et la prière, mystère que j’ai essayé de prêcher avec justesse.

Enfin, porter le chef de saint Yves avec Pierre-Emmanuel, frère diacre du diocèse de Saint-Brieuc-et-Tréguier, le dimanche 21 mai dernier, lors du Grand Pardon, m’a permis de sentir concrètement le poids du ministère presbytéral. Cher au cœur des prêtres bretons, saint Yves fut un modèle d’amour de Dieu et du prochain. Que par son intercession et par celle de sainte Anne, Dieu m’accorde de vivre la prêtrise à son école !

Uni à mes deux confrères ordinands pour le diaconat permanent, porté par la prière de nos familles, je me confie à la vôtre pour réaliser ce beau programme que Dieu donna au grand prêtre Aaron : « Je vous donne le sacerdoce comme on donne un service » (Nb 18, 7). »

Premières messes :

lundi 19 juin à 18h30 à MEMO Vannes (35 rue Jean Gougaud)

mercredi 21 juin à 18h30 en l’église sainte Bernadette de Lorient

dimanche 25 juin à 11h en la basilique de Sainte-Anne-d’Auray.

Par ailleurs, dans les autres diocèses Bretons :