Affaire de l’église Sainte-Madeleine de Châteaudun : Zemmour attaque le “mépris” des élus locaux

Aux dernières nouvelles, l’église de la Madeleine, toujours affectée au culte, ne sera finalement pas vendue à l’animateur TV Julien Cohen pour qu’il y organise une maison des brocanteurs, l’intéressé comme le maire ayant finalement fait marche arrière.

La vente, “dans le dos” de l’évêché et des habitants, a cependant fait un tollé à Châteaudun et jusqu’à Chartres, dont l’évêque a adressé une lettre franche et nette au maire divers gauche de la commune.

Eric Zemmour, candidat à la présidentielle, en meeting ce 7 janvier à Châteaudun, dans son discours à “cette France rurale méprisée” est revenu sur cette affaire :

“Enfin, ils n’ont pas voulu préserver ses monuments, ses églises, ses clochers. Combien d’édifices magnifiques ont été vendus ou détruits ces dernières années ? Les péripéties autour de la vente de votre église de la Madeleine sont d’ailleurs révélatrices : je me réjouis que la mairie ait finalement choisi de faire marche arrière. Mais ouvrant la possibilité de vendre et de sacrifier ce petit morceau d’identité religieuse et locale, des élus locaux ont démontré tout le mépris qu’ils avaient pour ce territoire et pour son histoire“.

Ce samedi 8 janvier, Éric Zemmour est attendu aux Sables d’Olonne en Vendée pour défendre la statue de l’archange Saint Michel, menacée de deboulonnage suite à un arrêt, en première instance, du tribunal administratif de Nantes, suite à un recours de la Libre pensée de Vendée. Le maire a annoncé faire appel de la décision “au nom du bon sens“ et pour défendre les racines chrétiennes de la France contre “les laicistes radicaux complices de la cancel culture“. Il devrait notamment y tenir un meeting, mais aussi prendre la parole devant la statue, dont le maintien est plébiscité par la population, avec plus de 40.000 signatures en quelques jours.