Mgr Aupetit a identifié les maladies de l’église

Bien que débarqué sans gloire du siège de Paris, et assassiné devant les journalistes par le Pape qui plus est, Mgr Aupetit, requinqué par son “échange chaleureux” avec le Pape est retombé dans ses travers habituels.

Cette fois, l’ancien médecin a identifié les maladies de l’Eglise.

On pourrait se demander, puisqu’il connaissait les maux, pourquoi ne les a-t-il pas soignés pendant qu’il était évêque de Paris, plutôt que de les aggraver et semer la division. Son successeur, quel qu’il soit, aura bien des affaires mises sous le tapis à régler, des fissures à boucher et de l’unité à insuffler – il faut dire que l’administrateur apostolique Mgr Pontier ne lui facilite pas la tâche.