Laissez nous nos prêtres : des fidèles de Saint-André à Grenoble occupent le clocher 40 heures

Face à la position fermée de l’administrateur diocésain le père Lagadec, à Grenoble, déterminé à chasser les deux prêtres de la FSSP, à supprimer la messe à Vienne et les remplacer par un seul prêtre diocésain à mi-temps, des jeunes fidèles de Saint André de Grenoble occupent le clocher de leur église, au coeur de la capitale du Dauphiné, depuis ce dimanche soir et pour 40 heures.

“On veut nous supprimer deux prêtres, les remplacer par un seul et encore à temps partiel. On ne se laissera pas faire. C’est injuste et totalement dénué de bon sens. On assiste à une vraie persécution”.

“Nous suivons le message du pape aux jeunes : “mettez le bazar […] un bazar qui nous donne un coeur libre, un bazar qui nous donne la solidarité, un bazar qui nous donne de l’espoir. […] Nous voulons des jeunes avec de l’espoir et de la force“, expliquent ces fidèles dans le communiqué de l’AFSAN – l’association de défense des fidèles de Saint André de Grenoble et Notre Dame de l’Isle à Vienne, en butte aux persécutions de Mgr Kerimel d’abord puis du père Lagadec, qui loin de temporiser, en attendant un nouvel évêque, ou de tenter d’arrondir les angles avec les 500 fidèles concernés, a continué à s’enferrer.

La manifestation des fidèles à fait l’objet de l’attention de la presse locale, notamment le Dauphiné libéré et France Bleu.

L’AFSAN rappelle les faits et s’adresse au père Lagadec :

L’administrateur Diocésain, le père Loïc Lagadec, a eu le courage de venir le 2 avril à la collégiale, ce que Mgr de Kerimel n’avait pas fait. Malheureusement, le message est toujours le même : j’appliquerai ce décret, obéissez. Cela a créé un énorme mécontentement parmi les fidèles de Saint-André et de Notre-Dame de l’Ile à Vienne, faisant de cette situation un casus belli. La tension est très forte et les fidèles sont prêts à résister pendant de longues années s’il le faut. Or, le père Lagadec, contrairement à ce qu’il dit, a le pouvoir d’établir un moratoire, et de créer un statu quo.

Nous n’avons rien contre lui mais nous lui demandons d’avoir du courage pour sortir de cette impasse et de conflit dont il n’est pas à l’origine. Nous avons senti qu’il souhaitait trouver des solutions différentes et nous attendons donc une réponse à la hauteur de la situation explosive et sur la base de ce que nous lui avons proposé. Nous lui demandons donc, avec une grande détermination :

Qu’il prenne soin de nos besoins en laissant les choses en l’état

Qu’il trouve une solution quelle qu’elle soit, et fasse preuve d’inventivité et d’audace pour maintenir cette présence de deux prêtres au service des deux communautés et du diocèse

Que par conséquent il ne dépouille pas davantage un diocèse dont le nombre de prêtres diminue chaque année.

qu’il applique Vatican II qui donne aux Laïcs “la faculté et même parfois le devoir de manifester leur sentiment en ce qui concerne le bien de l’Église». (LG 37)

Des fidèles grenoblois s’interrogent sur l’attitude du père Lagadec : “alors qu’une très grande majorité de la population de l’Isère, et plus généralement de la France, ne pratique plus la religion catholique, comment donner envie aux gens de suivre le message de l’Eglise si celle ci se comporte en marâtre, pourchassant ses derniers fidèles ?“

Des fidèles d’autres paroisses du centre-ville constatent que ce dernier semble attaché à compliquer la tâche du futur évêque : “il a mis de l’huile sur le feu avec les fidèles de Saint André qui s’attendaient à un peu de miséricorde étant donné les décisions du Pape vis à vis de leur fraternité, il y a l’affaire Ribes qui éclate dès le départ de Mgr de Kerimel, après avoir été mise sous le boisseau depuis des décennies – et combien d’autres encore qui dorment dans l’oubli ?

On ne peut que souhaiter bon courage au prochain évêque qui devra ranger tout ce que le père Lagadec et Mgr de Kerimel ont dérangé et recoudre les plaies qu’ils ont ouvertes. En tout cas, leur attitude ne semble ni chrétienne, ni ecclésiale, alors qu’ils sont censés donner l’exemple et dire ce qui est bien ou mal“.