Fécamp : la relique du Précieux Sang, trésor de l’abbatiale, volée

La relique du Précieux Sang de Fécamp en Seine-Maritime, dans le diocèse du Havre, a été volée dans la nuit du 1er au 2 juin dernier par des voleurs qui se seraient laissés enfermer dans l’abbatiale, puis ont forcé la sacristie avant de forcer la porte d’un simple placard verrouillé qui abritait les deux fioles de la relique miraculeuse et des objets liturgiques anciens qui ont eux aussi été pillés.

Très précieuse, inestimable même, la relique du Précieux Sang se serait échouée sur la grève à Fécamp en 658 et a motivé la construction d’une église, puis de l’abbatiale actuelle. Cinq miracles y seraient aussi liés, selon la Tradition historique. Cependant, elle ne bénéficiait pas d’une protection particulière, pas même d’une vidéo-surveillance ou d’une vitrine sécurisée. Une messe de réparation lors de la fête du Précieux Sang le 14 juin prochain a été annoncée.

Un liseur du Forum Catholique, natif de Fécamp, donne des précisions sur la façon dont été conservées les précieuses reliques à Fécamp et entretenue l’église.

“Il y a des coffres forts dans la sacristie. On avait préféré conserver des objets de grandes valeur dans une simple armoire en bois vitrée. N’importe quel imbécile pouvait voir l’extrême vulnérabilité de ces trésors. Il y avait un immense ostensoir de vermeil, des vases sacrés du 17e etc. J’accuse donc le clergé et la municipalité d’incompétence notoire et criminelle.

L’abbatiale est depuis plus de 20 ans dans un état de saleté et d’abandon repoussants. Les stalles sont enduites de crasse, le sanctuaire est à l’abandon. On peut penser aux lamentations de Jérémie. Il est temps de dessaisir le clergé de biens qu’ils n’utilisent plus, dont ils ne connaissent plus la valeur.

On ne compte plus le nombre de reliques insignes volées et disparues à jamais. On ne peut qu’évoquer entre autres le crâne de St-Lazare à Autun, celui de Saint-Just à Lyon“.

Ces dernières années, le diocèse du Havre s’est pourtant beaucoup investi à Fécamp… mais pas à l’abbatiale. De lourds travaux ont été menés entre 2015, date de départ des soeurs de Saint-Vincent de Paul, et 2021 pour transformer la maison de religieuses de l’Oasis en maison interparoissiale qui abrite aussi le logement du curé – et, en théorie du moins, les logements des prêtres fidei donum qui desservent le secteur. Le curé, Pascal Duménil, est aussi vicaire général du diocèse du Havre.

Elle a été inaugurée par l’évêque, Mgr Brunin, en 2021, connu pour son passage en Corse, et sa tentative d’application de Traditionis Custodes dans son diocèse, en faisant la guerre aux sacrements – ainsi que sa pastorale très progressiste.

Evêque qui déplore le vol d’une relique dans un communiqué qui laisse songeur : “Le Précieux-Sang est une antique tradition croyante datant du XIIème siècle. La relique a été le support de la foi au Christ Sauveur pour des générations de fidèles venus de toute la région pour la vénérer. Ce vol est une atteinte insupportable à la foi de toutes les personnes faisant mémoire du Salut obtenu par le sacrifice du Christ“.

Il semble donc que la conservation de la précieuse relique de l’abbatiale de Fécamp et des oeuvres d’art sacré anciennes n’étaient guère prioritaires. Dommage qu’il a fallu un vol pour qu’elles soient regrettées.